FW Lüchow-Dannenberg: +++Brandmeldeanlage ausgelöst+++Feuer im Dachbereich eines Industriebetriebes+++Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle+++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Dannenberg (hbi) Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Dannenberger Industriebetrieb wurde die Schwerpunktfeuerwehr Dannenberg am Mittag des 5. April 2023 um 12:46 Uhr alarmiert. Bereits vor der ersten Alarmierung konnte ein Mitarbeiter des Betriebes ein bestätigtes Feuer melden.

Den ersteintreffenden Einsatzkräften stellte sich das Szenario dann wie folgt dar: in einer Produktionshalle geriet das Dachgeschoss im Bereich eines Oberlichtes in Brand. Aufgrund der Gefahr einer Brandausbreitung wurde umgehend das Alarmstichwort auf B2 erhöht, um weitere Einsatzkräfte der Einsatzstelle zuzuführen - diese blieben in Bereitstellung und mussten im weiteren Verlauf nicht eingreifen.

Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz in die Halle vor und löschte das in Brand geratene Oberlicht von unten ab, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Dachbereich von oben abgelöscht.

Im weiteren Verlauf wurde die Dachhaut geöffnet, um weitere Glutnester abzulöschen. Die Freiwillige Feuerwehr für Lüchow-Dannenberg war mit ca. 60 Einsatzkräften aus Dannenberg, Breese i.d. Marsch, Gusborn und Splietau für etwa zwei Stunden im Einsatz.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell