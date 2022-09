Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L555/ Zwei Verletzte durch Unfall

Auf der L555 sind am Mittwoch (14.09.22) zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Ahaus auf der Osterwicker Straße in Richtung L555. An einem Stopp-Schild hielt er zunächst. Als er los fuhr, kam es zur Kollision mit einem Transporter, an dessen Steuer ein 40-jähriger Mann aus Duisburg saß. Er beabsichtigte auf der L555 weiter in Richtung Coesfeld zu fahren. Durch den Aufprall schleuderte das Auto des Ahausers in Richtung Waldstraße, wo es gegen ein Schild prallte. Das stand in der Mitte der Fahrbahn auf einer Verkehrsinsel. Das Schild knickte um und fiel gegen einen weiteren Transporter. Der Ahauser und der Duisburger kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war die Zufahrt über die Waldstraße zur L555 bis circa 15.45 Uhr gesperrt.

