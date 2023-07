BPOLI EBB: Mit falschen Kennzeichen und ungültigen Plaketten auf der Autobahn unterwegs

Uhyst (ots) - 05.07.2023 / 10:30 Uhr / Uhyst Ein ukrainischer Autofahrer legte am 5. Juli 2023 in einer Bundespolizeikontrolle an der BAB4-Anschlussstelle Uhyst den Beamten einen total gefälschten ukrainischen Führerschein vor. Außerdem hatte der 19-jährige Fahrer eines Skoda Octavia den Wagen nicht versichert. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige geschrieben. Die Landespolizei hat die Ermittlungen ...

