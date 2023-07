Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Usbekisches Paar bringt syrische Geschleuste bis nach Löbau

Löbau (ots)

Abermals sind Geschleuste auf dem Kundenparkplatz des Löbauer Supermarktes in der Rumburger Straße abgesetzt worden. Bundesbereitschaftspolizisten waren am Donnerstagvormittag gegen 11.35 Uhr auf eine vierköpfige Personengruppe aufmerksam geworden. Während die Gruppe kontrolliert wurde, fiel den Beamten ein vorbeifahrender dunkler Skoda mit tschechischen Kennzeichen auf. Der Skoda wurde anschließend direkt hinter dem Markt abgestellt, dann stiegen ein Mann und eine Frau aus. Die beiden wurden daraufhin ebenfalls kontrolliert. Die Kontrolle ergab zunächst, dass es sich bei der Gruppe um vier Geschleuste aus Syrien handelt. Diese vier Männer gaben später zu Protokoll, dass sie von der Frau mit dem Skoda über die Grenze bis zum späteren Aufgriffsort gebracht wurden. Die mutmaßliche Schleuserin ist eine 34 Jahre alte Frau aus Usbekistan. Derzeit befindet sie sich in einem Krankenhaus, wo ihr Gesundheitszustand geprüft wird. Ihr späterer Verbleib ist demnach ungewiss. Sie muss aber mindestens mit der Zurückschiebung nach Tschechien rechnen. Ihrem usbekischen Lebensgefährten (29) dagegen droht noch am Nachmittag die Anordnung der Untersuchungshaft. Auf sein Konto geht nach bisherigen Erkenntnissen eine Schleusung, die er zeitgleich selbst durchführte. Die Syrer wurden unterdessen an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben.

