Velen (ots) - Unfallort: Velen, Am Kuhm; Unfallzeit: 27.06.2023, zwischen 08.00 Uhr und 08.35 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter am Dienstag in Velen ein geparktes Auto. Der schwarze Peugeot hatte zwischen 08.00 Uhr und 08.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Kuhm gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in ...

