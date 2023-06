Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf der Kreuzung kollidiert

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Vardingholter Straße / Awater;

Unfallzeit: 27.06.2023, 17.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 74-Jährige aus Bocholt hatte gegen 17.25 Uhr die Vardingholter Straße außerorts aus Richtung Barlo in Richtung Schlaaderkamp befahren. An der Kreuzung mit der Straße Awater kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Wagen eines 76-jährigen Bocholters - an der Unfallstelle gilt die Rechts-vor-links-Regel. Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell