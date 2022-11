LPI-SHL: Aufenthalt trotz Hausverbot

Suhl (ots) - Gleich fünf beschädigte Autos waren die Folge eines Unfalls in der Prießnitzstraße in Suhl. Ein 79-Jähriger fuhr Mittwochnachmittag mit seinem Ford zu weit rechts und kollidierte daraufhin mit einem dort geparkten Pick-up. Der Wagen des Seniors kam in Folge dessen ins Schleudern und krachte gegen ein weiteres Fahrzeug. Dieses widerum wurde per Dominoeffekt auf den davor stehenden Wagen geschoben und auch vor dem fünften Auto machte die Wucht des Aufpralls ...

