Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Zusammenstoß beim Abbiegen

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße / Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 27.06.2023, 14.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Borken-Gemen bei einem Unfall erlitten. Die 27-Jährige hatte gegen 14.20 Uhr den Rad- und Fußweg an der Coesfelder Straße in Richtung Gemen befahren - auf der falschen, in ihrer Fahrtrichtung links liegenden Seite. Als sie an der Einmündung zur Ahauser Straße nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision: Ein 32-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Rad und Fußweg an der Ahauser Straße aus Richtung Borken kommend unterwegs. Die Borkenerin und der Borkener stürzten - während der Radler unverletzt blieb, kam die junge Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell