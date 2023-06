Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Lagerraum eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Langenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 26.06.2023, 22.00 Uhr, und 27.06.2023, 09.00 Uhr;

Mit der Beute dürfte der Dieb wenig Freude haben: Neun Akkus für Elektroräder hat der Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt aus einem Lagerraum gestohlen - die Geräte der Marke Bosch sind allesamt defekt. Um in das Gebäude an der Langenbergstraße zu gelangen, wandte der Täter Gewalt an: Er hebelte die Tür auf. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell