Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - E-Scooter ohne Versicherung

Ahaus-Wüllen (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch;

Tatzeit: 27.06.2023, 18.15 Uhr;

Mit einem grünen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 war ein 17 Jahre alter Scooterfahrer in Ahaus-Wüllen unterwegs. Zur Erinnerung: Jährlich zum ersten März müssen für versicherungspflichtige Fahrzeuge ein neuer Vertrag abgeschlossen werden. In den allermeisten Fällen geschieht es nicht automatisch. Aktivität ist hier gefragt: Zur Versicherung gehen oder online das kommende Jahr absichern - zu guter Letzt das Kennzeichen aus Metall oder Folie am Fahrzeug befestigen. In diesem Fall hatte das der Jugendliche versäumt. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Es folgt ein strafrechtliches Nachspiel. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell