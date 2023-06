Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Drei Hauptkommissare in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Kreis Borken (ots)

Die Kriminalhauptkommissare Heinz-Gerd Berning und Alfred Keizers sowie Polizeihauptkommissar Karlheinz Vöcking hatten am Montag, dem 26.06.2023 ihren letzten offiziellen dienstlichen Termin - und dieser führte sie ins Borkener Kreishaus, wo Landrat Dr. Kai Zwicker die Ruhestandsurkunden schon bereitgelegt hatte.

Mit einem großen Spalier erwarteten viele Kolleginnen und Kollegen die drei Neu-Ruheständler und deren Ehefrauen vor dem Kreishaus, bevor es zur offiziellen Verabschiedung ging.

Heinz-Gerd Berning kann auf fast 42 Jahre im Dienst der Polizei NRW zurückblicken. Nach seiner Ausbildung in Münster und Selm versah er knapp sechs Jahre Dienst beim Polizeipräsidium Köln, bevor er 1990 zur Kreispolizeibehörde Borken versetzt wurde. Nach Jahren im Streifendienst, im Einsatztrupp und der Kriminalwache war das Kriminalkommissariat Gronau die dienstliche Heimat des Nordhorners.

1986 trat Alfred Keizers in der Polizeidienst ein, nachdem er zuvor ein Handwerk gelernt und ausgeübt hatte. Den Ausbildungsjahren in Selm schlossen sich Verwendungen in der Bochumer Einsatzhundertschaft und im Streifendienst des Polizeipräsidiums Duisburg an, bevor er 1996 in den Kreis Borken versetzt wurde. Sein Weg führte den Vredener über den Streifendienst, den Ermittlungstrupp, die Kriminalwache, das Kriminalkommissariat Ahaus zum Kriminalkommissariat Borken, wo er in den letzten zehn Jahren als Ermittler tätig war.

Karlheinz Vöcking begann im Jahr 1979 seinen Polizeidienst ein, absolvierte seine Ausbildung in Selm und wurde nach Verwendungen in Wuppertal (Einsatzhundertschaft) und Oberhausen (Wachdienst) am 01.10.1985 zur Kreispolizei Borken versetzt. Ab diesem Tag blieb Karlheinz Vöcking seiner Wachdienstgruppe der Polizeiwache Ahaus treu und hat somit 41,5 Jahre durchgängig und gerne Wachdienst versehen - eine Seltenheit. Unzähligen jungen Kolleginnen und Kollegen stand der erfahrene Schutzmann aus Ahaus-Wessum mit Rat und Tat zur Seite - und als Navigationsgeräte noch nicht erfunden waren, übernahm "Kalle" Vöcking per Funk diese Aufgabe.

Landrat Dr. Zwicker dankte Heinz-Gerd Berning, Alfred Keizers und Karlheinz Vöcking für die treue Pflichterfüllung und wünschte alles Gute für den Ruhestand. Dem schlossen sich Abteilungsleiter Bernd Loeffler, Personalratsvorsitzender Markus Hümmelink, Markus Willing (Direktion Zentrale Aufgaben), Corinna Dimmers-Janning (Direktion Kriminalität) und Daniel Sühling (Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz) gerne an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell