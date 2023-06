Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Schulfenster halten Stand

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Büssingstraße;

Tatzeit: zwischen 23.06.2023, 13.00 Uhr, und 26.06.2023, 08.00 Uhr;

Gescheitert sind Einbrecher am vergangenen Wochenende in Rhede: Die Täter hatten sich vergeblich mit Gewalt an zwei Fenster zu schaffen gemacht, um in das Schulgebäude an der Büssingstraße zu gelangen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell