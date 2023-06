Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Pkw absichtlich beschädigt

Rhede-Vardingholt (ots)

Tatort: Rhede-Vardingholt, Im Haberding;

Tatzeit: zwischen 26,06.2023, 9.45 Uhr, und 27.06.2023, 07.50 Uhr;

Zerkratzt haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ein geparktes Auto in Rhede-Vardingholt. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Straße Im Haberding ab. Der Halter des Fahrzeugs entdeckte dort am Dienstagmorgen, dass die Täter beide Türen auf der Fahrerseite beschädigt hatten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell