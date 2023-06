Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Vespa-Fahrerin stürzt bei Verkehrsunfall

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Vredener Dyk / Hoher Weg / Raiffeisenstraße;

Unfallzeit: 27.06.2023, 06.50 Uhr;

Als aktiver Beifahrer erwies sich am Dienstagmorgen ein 61 Jahre alter Gronauer auf dem Vredener Dyk (L560) in Ahaus-Wüllen. Dieser hatte gesehen, was einem 58-jährigen Vredener, dem Fahrer eines Lkw, durch die tiefstehende Sonne sowie der heruntergeklappten Sonnenblende im Verborgenen blieb. Damit verhinderte er mutmaßlich größeren Schaden. In dem Kreisverkehr war eine 42-jährige Vespa-Fahrerin unterwegs. Diese sowie der Lkw-Fahrer leiteten Vollbremsungen ein. Die Leichtkraftfahrerin stürzte in dessen Folge. Zu einer Kollision der ungleichen Verkehrsteilnehmenden kam es nicht. Der Vredener hatte die Landesstraße gegen 06.50 Uhr aus Richtung Barle kommend in Richtung Ahaus befahren. Der Rettungsdienst brachte die Ahauserin in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell