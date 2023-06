Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bewegungsmelder beschädigt

Einbruch scheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: 27.06.2023, 03.55 Uhr;

Versucht in einen Lagerraum eines Imbissbetriebes einzubrechen haben Unbekannte in Gronau in der Nacht zum Dienstag. Mutmaßlich um nicht entdeckt zu werden, haben sie zuvor einen Bewegungsmelder beschädigt. In den Container an der Gildehauser Straße gelangten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Gronau in Verbindung zu setzten: Tel. (02562) 9250. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell