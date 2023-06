POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeug aus Lkw entwendet

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Blumenstraße; Unfallzeit: 26.06.2023, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr; Angefahren hat ein Unbekannter am Montag in Bocholt ein geparktes Auto. Der weiße Opel hatte an der Blumenstraße gestanden, wo es am frühen Abend zu dem Unfall kam. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat ...

