Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++ Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 09.06.2023, 12:00 Uhr bis 11.06.2023, 12:00 Uhr +++

LK Harburg (ots)

+++

Buchholz i.d.N. - Waldbrand

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin einen Brand in einem Wald im Bereich des Dibberser Mühlenwegs. Die Feuerwehr Buchholz i.d.N. konnte aufgrund des frühen Anrufes den Brand von ca. 20 Quadratmeter Waldboden ablöschen. Aufgrund der Gesamtumstände und zur Ermittlung der Brandursache wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Buchholz i.d.N.- Einbruchdiebstahl in Fahrradgeschäft

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:56 Uhr, fuhren unbekannte Täter mit einem Pkw gegen die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes in der Maurerstraße und gelangten auf diese Art und Weise in den Verkaufsraum. Im Anschluss wurden mehrere E-Bikes im 5-stelligen Gesamtwert eingeladen und in unbekannte Richtung abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz i.d.N. unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Tostedt- Einbruchdiebstahl in Lagerhallen

In dem Zeitraum von Freitag, 16:40 Uhr bis Samstag, ca. 00:10 Uhr gelangte mindestens ein bislang unbekannter Täter nach dem Aufhebeln einer Tür sowie gewaltsamer Entfernung der Außenwand in den Innenraum von zwei Lagerhallen in der Straße Zinnhütte in Tostedt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Seevetal/Maschen und Meckelfeld- Portemonnaie-Diebstähle

Am Freitagvormittag zwischen 11:40 Uhr und 11:50 Uhr ist eine 82-Jährige beim Einkauf in einem Supermarkt in Seevetal/Maschen in der Eichenallee Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls geworden. Die bisher unbekannte Täterschaft muss einen günstigen Moment genutzt und in diesem die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten entwendet haben.

Auch in Seevetal/Meckelfeld ist eine 74-jährige Dame Opfer eines solchen Diebstahls geworden. Hier ereignete sich die Tat am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in der Straße "Am Saal".

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Neu Wulmstorf- Weitere Portemonnaie-Diebstähle

Ebenfalls am Samstag kam es im Bereich Neu Wulmstorf zu zwei solcher Portemonnaie-Diebstähle. Eine Tat ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Wulmstorfer Wiesen". Die andere Tat passierte in einem Markt in der Hauptstraße gegen 13:00 Uhr. Auch hier sind beide Male die Opfer lebensälter.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter 040- 33441990 zu melden.

Die Polizei appelliert noch einmal daran, mitgeführte Taschen bzw. Wertgegenstände beim Einkauf zu keinem Zeitpunkt unbeobachtet zu lassen.

Winsen Luhe- Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstagmittag kam es in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Winsen. In der betroffenen Wohnung befand sich eine 24-jährige Frau mit einem fast zweijährigen Kleinkind, die sich während der Zubereitung des Mittagessens auf dem anliegenden Balkon ausgesperrt hatten. Die Feuerwehr rettete die beiden Personen vom Balkon. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus und der Lüftung der Wohnung konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen kehren.

Winsen Luhe- Brand eines Wohnhauses

Zu einem weiteren Brandgeschehen kam es gegen 14:00 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Scharmbecker Dorfstraße. Hier geriet ein kleiner Teil eines Daches eines Wohnhauses in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand umgehend gelöscht werden, sodass es zu keiner weiteren Ausbreitung und insgesamt zu geringem Sachschaden kam. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Salzhausen- Trunkenheitsfahrt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 03:50 Uhr, wurde ein Jugendlicher auf einem E-Scooter in der Straße Eichenkamp kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Jugendliche alkoholisiert (0,88 Promille Atemalkoholwert) fuhr. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell