POL-WL: Pedelec aus Fahrradbox gestohlen ++ Buchholz - Pkw aufgebrochen ++ Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Sachbeschädigung ++ Winsen - Verkehrsunfallflucht

Pedelec aus Fahrradbox gestohlen

Ein Kalkhoff-Pedelec im Wert von rund 2500 EUR ist am Donnerstag, 8.6.2023, gestohlen worden. Das Rad war von der Eigentümerin gegen 7:00 Uhr in eine Fahrradbox auf der Nordseite des Bahnhofes (Lindenstraße) eingeschlossen worden. Als sie gegen 14:45 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Rückseite der Box mit roher Gewalt herausgebogen und das darin angeschlossene Pedelec entwendet worden war.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Fahrradboxen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Buchholz - Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 8.6.2023, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 7:10 Uhr, einen VW aufgebrochen, der auf einem Grundstück an der Straße Uhlengrund abgestellt war. Die Täter schlugen zunächst eine Seitenscheibe ein und durchsuchten anschließend das Fahrzeuginnere. Letztlich bauten Sie das Autoradio aus und entwendeten es.

Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Bereits am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 2. und 5.6.2023, haben Unbekannte die Scheibe eines Schaukastens vor der Burg Seevetal eingeschlagen. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum genaueren Tatzeitpunkt geben können. Die Telefonnummer lautet 04105 6200.

Winsen - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Winsen sucht Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können, die sich am 8. Juni auf dem Famila-Parkplatz an der Straße Löhnfeld ereignet hat. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr ist dabei ein schwarzer Mazda durch ein unbekanntes Fahrzeug entlang der Fahrerseite beschädigt worden. Vermutlich touchierte der Verursacher beim Ein- oder Ausparken den stehenden Wagen. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

