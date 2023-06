Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradgottesdienst in Hamburg - Sperrungen für Konvoifahrt nach Buchholz

Buchholz/BAB (ots)

Am kommenden Sonntag, 11 Juni 2023, findet der Hamburger Motorradgottesdienst statt. Die anschließende Konvoifahrt, zu der mehrere tausend Teilnehmende erwartet werden, führt über die A 1 zur Anschlussstelle Dibbersen und von dort über die B 75 nach Buchholz auf das Gelände der Firma Möbel Kraft.

Während der Konvoifahrt, in der Zeit von ca. 14 Uhr bis 15.30 Uhr, ist es nicht möglich, im Autobahnkreuz Maschen in Richtung Hannover oder Bremen auf die A 1 aufzufahren. Die Anschlussstelle Seevetal-Hittfeld ist in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Die Anschlussstelle Dibbersen ist für die Dauer der Konvoifahrt in alle Richtungen gesperrt.

Für die Verbindung Hannover-Bremen werden Verkehrsteilnehmer gebeten, die A 7 bis zur Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf zu nutzen, um von dort über die A 261 auf die A 1 in Richtung Bremen zu gelangen.

Während des oben genannten Zeitraums ist ferner die B 75 zwischen dem Gewerbegebiet Vaenser Heide (Zimmererstraße)und der Anschlussstelle Dibbersen voll gesperrt. Umleitungen sind in Teilen ausgeschildert.

