POL-MS: Tatort Autobahn - Einladung zum Fernfahrerstammtisch

Münster (ots) - Zum Thema Einbruchschutz informieren die Technischen Fachberater der Polizei Münster am Donnerstag (6.4.2023, 10:00-14:00 Uhr) an der Hogenbergstraße 11 (neben nah&frisch Markt Müller). Interessierte sind herzlich eingeladen mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen den ...

