POL-MS: Unfall mit Oldtimer auf der A31 - Aufwändige Bergungsarbeiten

Münster / Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Coesfeld und Polizei Münster Am Sonntagmorgen (2.4., 06:12 Uhr) ist ein 33-Jähriger an der Straße "Zum Alten Hof" in Billerbeck durch einen Messerstich in den Bauchbereich schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Ex-Freundin des Tatverdächtigen ...

mehr