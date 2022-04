Zella-Mehlis (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Donnerstag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr gegen einen Dacia, der in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Heckbereich des Fahrzeuges zu kümmern, verließ der Unbekannte der Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu ...

