Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

Schmalkalden (ots)

Bereits am 05.03.2022 betraten zwei bis dato unbekannte Männer ein Mehrfamilienhaus in der Weidebrunner Gasse in Schmalkalden. Sie verschafften sich anschließend Zutritt zur Wohnung eines 19-Jährigen. Der junge Mann selbst lag zu dieser Zeit in seinem Bett, als sich die beiden Männer mit Teleskopschlagstöcken bewaffnet vor ihm aufbauten und ihn nach Drogen fragten. Ohne Vorankündigung schlug einer der Täter den Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 19-Jährige übergab die Betäubungsmittel und 12 Euro Bargeld. Bedrohlich schlug dieser Täter danach mit seinem Schlagstock auf einen Schrank und drohte seinem Opfer, sollte er die Polizei informieren. Unerkannt flüchteten beide vom Tatort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zu zwei Männern im Alter von 23 und 26 Jahren. Durchsuchungen brachten Beweismittel zu Tage und am Donnerstag wurden beide durch die Beamten der Suhler Kriminalpolizei vorläufig festgenommen. Der 23-Jährige kam nach dem Haftprüfungstermin in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Das Ergebnis des Haftprüfungstermins des Älteren steht noch aus.

