Polizei Münster

POL-MS: 33-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Münster / Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Coesfeld und Polizei Münster

Am Sonntagmorgen (2.4., 06:12 Uhr) ist ein 33-Jähriger an der Straße "Zum Alten Hof" in Billerbeck durch einen Messerstich in den Bauchbereich schwer verletzt worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Ex-Freundin des Tatverdächtigen zusammen mit dem Opfer auf den 29-Jährigen getroffen sein. Während einer körperlichen Auseinandersetzung soll der 29-Jährige den 33-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Hinzugerufene Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Der Verletzte musste im Krankenhaus operiert werden, Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell