Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Vinxel: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach geflohenen Tätern

Königswinter (ots)

Am Samstagnachmittag (18.06.2022) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Wohnhaus auf einem Hofgelände in Vinxel alarmiert.

Nach den bisherigen Feststellungen wurde eine 71-jährige Bewohnerin bei ihrer Rückkehr gegen 14:00 Uhr von drei unbekannten Männern bemerkt, die zuvor in das Haus eingebrochen waren. Sie passten die Seniorin beim Aufschließen der Haustüre ab, bedrohten sie und nahmen ihr Mobiltelefon an sich. Nach derzeitigem Sachstand hatten weitere der insgesamt fünf bis sechs Tatverdächtigen das Haus bereits nach potentiellem Diebesgut durchsucht. Nun forderte einer der Männer in englischer Sprache mit mutmaßlich osteuropäischem Akzent die Herausgabe weiterer Wertgegenstände. Schlussendlich erbeuteten die maskierten Männer Schmuck und Bargeld und liefen im Anschluss über die Felder zu einem weißen Transporter, der sich im Anschluss in unbekannter Richtung entfernte.

Sie können aufgrund der Maskierung nur als zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben werden und sollen sich untereinander in einer bislang unbekannten, möglicherweise osteuropäischen Sprache unterhalten haben. Sofort eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell