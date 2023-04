Polizei Münster

POL-MS: 23-Jähriger flüchtet vor Polizei und verursacht drei Unfälle - Untersuchungshaft

Münster (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen (1.4., 8:08 Uhr) am Albersloher Weg vor der Polizei geflüchtet und hat dabei drei Unfälle verursacht.

Polizisten bemerkten am Albersloher Weg, dass der Mann ohne festen Wohnsitz ohne Anschnallgurt in seinem Pkw unterwegs war. In Höhe des Lippstädter Wegs beabsichtigten die Beamten den 23-Jährigen anzuhalten und zu kontrollieren. Dieser missachtete allerdings die Anhaltesignale und fuhr über mehrere rote Ampeln davon. Im Bereich der Kreuzung Hansaring / Soester Straße verunfallte der Flüchtige bei dem Versuch, nach rechts in die Soester Straße abzubiegen und prallte gegen zwei Verkehrspoller. Der 23-Jährige fuhr einfach weiter und kollidierte im Verlauf an der Warendorfer Straße / Friedenstraße mit einem Verkehrszeichen, bevor er am Hohenzollernring durch Polizeiwagen heruntergebremst und gestoppt werden konnte. An den beiden Streifenwagen entstand Sachschaden.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten Betäubungsmittel in dem Daimlerchrysler. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 23-Jährige keinen Führerschein besitzt und mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Die Beamten nahmen ihn fest und stellten sein Mobiltelefon, Bargeld, die Drogen und das Auto sicher. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach dem ersten Unfall verlor der Fluchtwagen über die gesamte Strecke Betriebsflüssigkeiten. Eine Radfahrerin rutschte an der Warendorfer Straße mit ihrem Fahrrad auf der Ölspur weg, stürzte und verletzte sich leicht. Der 23-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

