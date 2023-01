POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Jever (ots) - Am Abend des 02.01.2023 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr wurde ein Pkw, welcher vor einem Restaurant in der Straße Alter Markt in Jever abgestellt war, beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Pkw mit Geschirr und Gläsern beworfen, welche auf dem Dach einschlugen und dort Dellen und Lackkratzer verursachten. Die Windschutzscheibe wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. ...

