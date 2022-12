Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbrecher in Mehrfamilienhaus unterwegs

Conweiler (ots)

Bislang Unbekannte sind am Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Landhausstraße im Ortsteil Conweiler eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich Zugang in eine im Obergeschoss befindlichen Wohnung. Nachdem sämtliche Räume nach Diebesgut durchwühlt waren, begab sich der beziehungsweise die Täter ein Stockwerk weiter nach unten und versuchten dort unberechtigt in die Wohnung einzudringen. Durch die Geräusche aufmerksam geworden, machten die in der Wohnung befindlichen Mieter laut auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der oder die Täter unerkannt aus dem Haus. Ob der oder die Täter bei ihrer Diebestour fündig wurden und wie hoch der Sachschaden zu beziffern ist, bedarf der weiteren Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizeiinspektion übernommen wurden.

Zeugen, sowie Hinweisgeber des Einbruchs, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

