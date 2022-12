Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - WhatsApp-Betrüger gleich mehrfach erfolgreich

Freudenstadt (ots)

Erneut führten Betrüger eine gutgläubige Person mittels Messenger-Dienst hinters Licht und erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Ein angebliches Familienmitglied meldete sich am Donnerstag bei einer 60-Jährigen und teilte mit, dass er eine neue Telefonnummer habe und dringend eine Überweisung tätigen müsse. Aufgrund besonderer Umstände hielt die 60-Jährige die Nachricht für echt und überwies gleich mehrere Male an die Unbekannten. So entstand ein Schaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Nachdem die 60-Jährige den Betrug bemerkte verständigte sie die Polizei.

Ein dringender Hinweis der Polizei:

Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte! Laden Sie sich den vom Polizeipräsidium Pforzheim erstellten Warnhinweis auf der Webseite herunter und teilen Sie dieses Bild mit Ihren Kontakten.

https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/

