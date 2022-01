Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.40 Uhr ereignete sich auf der B250 ein Verkehrsunfall. Der 31 Jahre alte Geschädigte kam mit seinem Opel aus Richtung Treffurt und fuhr in Richtung Wanfried. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein Transporter, von dessen Ladefläche ein Metallteil fiel, welches auf die Fahrbahn des Geschädigten gelangte und anschließend mit dem Opel zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Eisenacher Polizei ermittelt nun in dem Fall und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0019346/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell