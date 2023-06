Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrraddieb ließ Beute zurück ++ Buchholz - Schmuck gestohlen ++ Buchholz - Radfahrer musste reanimiert werden ++ u. w. M.

Salzhausen (ots)

Fahrraddieb ließ Beute zurück

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag, 6.6.2023, gegen 14:35 Uhr, ein Grundstück an der Straße Am Paaschberg betreten und dort ein Fahrrad aus dem Carport entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Mann mit seinem PKW. Als der Dieb dies bemerkte, ließ er das Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß. Er konnte entkommen.

Buchholz - Schmuck gestohlen

In der Alten Bahnhofstraße kam es am Montag, 5.6.2023, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Vermutlich durch eine unverschlossene Terrassentür konnten die Diebe das Haus betreten. Mehrere Schubladen und Schränke wurden durchsucht. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck.

Buchholz - Radfahrer musste reanimiert werden

Ein 51-jähriger Mann ist am Dienstag, 6.6.2023, gegen 19 Uhr, mit seinem Rennrad durch die Straße Heidekamp gefahren. Zeugen sahen, wie er ohne erkennbaren Grund plötzlich auf die Fahrbahn stürzte. Als sie dem Mann zu Hilfe eilten, war er bereits bewusstlos. Die Zeugen begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf. Ein Notarzt kam mittels Rettungshubschrauber hinzu. Der 51-Jährige kam ins Krankenhaus. Nach erster Einschätzung vor Ort bestand zum Zeitpunkt der Einlieferung Lebensgefahr für den Mann.

Buchholz - Gegen geparkte Autos gefahren

Ein 20-Jähriger hat am Dienstag, 6.6.2023 einen Unfall auf der Hanomagstraße verursacht. Der Mann war gegen 13:00 Uhr mit seinem Fiat Doblo, von der B3 kommend, in Richtung B 75 unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er beim Vorbeifahren an einer Reihe geparkter Fahrzeuge gegen einen VW Polo. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor stehen in Skoda geschoben. Dieser wiederum touchierte noch den davor stehenden VW Golf. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. An den vier Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 7000 EUR.

Rosengarten - Mit Pkw überschlagen

Ein 37-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Appelbütteler Straße am Dienstag, 6.6.2023, schwer verletzt. Der Mann war gegen 19:40 Uhr mit seinem Kia in den Kreisverkehr am Ehestorfer Weg eingefahren. Dort überfuhr er den Bordstein des Kreisverkehrs, woraufhin sich der Pkw überschlug. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

