POL-PDTR: Diebstahl von Grabblumen

Trier-Pfalzel (ots) - In der Nacht vom 22.05.2023, zwischen 00:00 - 06:20 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter durch eine offenstehende Haustür in der Eichendorffstraße in Trier-Pfalzel in ein Zweifamilienhaus. Trotz der schlafenden Anwesenheit des Geschädigten entwendete der unbekannte Täter aus dem Schlafzimmer eine Geldbörse, ein Rucksack und Tabak. Der ...

