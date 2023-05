Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl - Ergänzung zum bereits veröffentlichten Fahrraddiebstahl vom 17.05.2023

Schweich (ots)

Am 17.05.2023 erging bereits eine Pressemeldung zu einem Diebstahl von insgesamt fünf hochwertigen Fahrrädern in Schweich (Tatort: Im Kreuzpfad und Zuckerkehrchen). Im gleichen Zeitraum, in der Nacht vom 16.05.2023 auf den 17.05.2023, wurden ebenfalls in Schweich, Im Alten Garten, zwei hochwertige Mountainbikes der Marke Cube von einer Terrasse entwendet. Zudem wurde am 18.05.2023 ein weiß/türkis lackierter Rahmen eines E-Bikes der Marke Cube, mit markantem Aufkleber, auf einem Feldweg neben der K39 bei Schweich aufgefunden. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Personen, welche im Bereich der angegebenen Tatorte oder des Auffindeortes des Rahmens verdächtige Wahrnehmungen (verdächtige Personen oder Fahrzeuge) gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell