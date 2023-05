POL-PDTR: Einbruch in Büroräume der evangelischen Kirche

Oberemmel (ots) - In der Zeit vom 18.05.2023 bis zum 22.05.2023 wurde in der Straße "Im Großengarten" in Oberemmel ein Baucontainer aufgebrochen. Es wurden mehrere Baumaschinen entwendet. Personen, die Hinweise zur Sache geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Konz Granastraße 116 54329 Konz Telefon: 06501/9268-0 ...

