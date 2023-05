BPOL NRW: Frau muss fast 19.000 Euro zahlen - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl

Essen - Trier (ots) - In der gestrigen Nacht (07. Mai) soll ein Mann in einem Regionalexpress von einem Unbekannten ohne ersichtlichen Grund attackiert worden sein. Bundespolizisten stellten den Geschädigten mit einer stark blutenden Wunde am Essener Hauptbahnhof fest. Gegen 3:50 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Essen, als ihnen auf dem Vorplatz ein 29-Jähriger mit einer blutenden Wunde im Gesicht ...

