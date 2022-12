POL-PB: 42 Verkehrsverstöße bei Fahrradkontrollen

Altenbeken-Buke (ots) - (mb) Vom eigenen wegrollenden Auto ist ein 92-jähriger Mann am Donnerstag eingeklemmt und verletzt worden. Gegen 11.50 Uhr hielt der Opel-Fahrer in einer abschüssigen Sackgasse Am Reelsberg an. Er stieg aus und entfernte sich einige Meter von seinem Fahrzeug. Als er bemerkte, dass der Wagen wegrollte, lief er los, um das Auto zu stoppen. Das Auto rollte auf ein Privatgrundstück und wurde von ...

mehr