Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kurzer nächtlicher Ausflug: Bundespolizei nimmt minderjährige Ausreißerinnen in Gewahrsam

Siegen (ots)

Heute Morgen (08.05.) nahm die Bundespolizei am Siegener Hauptbahnhof zwei Mädchen in Gewahrsam, welche von zu Hause weggelaufen waren. Die zwei Betzdorferinnen konnten von ihren Erziehungsberechtigten wohlbehalten auf der Wache abgeholt werden.

Gegen 03:50 Uhr trafen zwei Beamte bei einem Streifengang am Siegener Hauptbahnhof auf zwei Mädchen. Aufgrund der Uhrzeit und des jungen Erscheinungsbildes des Duos, sprachen sie die Beiden an und kontrollierten ihre Personalien. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen gaben an, frisch von Zuhause ausgerissen zu sein. Die Beamten nahmen die zwei Minderjährigen in Gewahrsam und kontaktierten ihre Erziehungsberechtigten. Der Vater der 13-Jährigen erzählte, dass er erst wenige Minuten vor Anruf der Bundespolizei das Verschwinden seiner Tochter bemerkt habe. Ein Glück für ihn, dass dieser Schockmoment nur kurz andauerte. Die beiden Ausreißerinnen wurden wohlbehalten von ihren Erziehungsberechtigten bei der Bundespolizeidienststelle in Siegen abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell