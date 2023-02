Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße

Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Auf der Osterwicker Straße in Coesfeld schlug ein bislang unbekannter Täter am 24.02.2023, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 22.15 Uhr, die Seitenscheibe eines dort geparkten VWs einer 57-jährigen Coesfelderin ein. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Lassen Sie keine Gegenstände im Auto zurück! Täter finden jedes Versteck!

