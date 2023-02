Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L577

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und versteckt sich danach im Gebüsch

Coesfeld (ots)

Am 26.02.2023, gegen 05.35 Uhr, kam es auf der Landstraße 577 in Billerbeck zu einem Unfall auf der dortigen Brücke. An dieser Stelle ist die Fahrbahn verengt. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Billerbeck geriet rechtsseitig gegen die Betonmauer der Brücke, verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit der ihm entgegenkommenden 20-jährigen Autofahrerin aus Nottuln zusammen.

Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Billerbecker in ein angrenzendes Gebüsch. Hier fanden ihn nach einigen Minuten Zeugen und sprachen ihn an. Der Billerbecker verweigerte zunächst sämtliche Angaben zu seiner Person.

Die eingesetzten Polizisten konnten den Unfallverursacher aufgrund von Sprachbarrieren nur bedingt zum Unfallhergang befragen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Rettungskräfte und Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,82mg/l.

Rettungswagen brachten beide Unfallbeteiligte in nahegelegene Krankenhäuser. Dort wurde dem Billerbecker eine Blutprobe aufgrund seines Alkoholkonsums entnommen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem ansässigen Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell