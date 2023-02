Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bauerschaft Börnste, Verkehrsunfall mit 3 verletzten Menschen

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 26.02.2023, um 12:36 Uhr, wurde der Polizeileitstelle Coesfeld ein Unfall gemeldet an dem 3 Autos beteiligt waren. Der Unfallort lag auf der Verbindungsstraße zwischen Dülmen und Merfeld, in der dortigen Bauerschaft Börnste. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Münster und ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Unna fuhren aus Fahrtrichtung Borken kommend in Fahrtrichtung Dülmen. Der Unnaraner lenkte aus bislang unbekannten Gründen sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt kam den beiden Fahrzeugen ein 55-jähriger Borkener Fahrzeugführer entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen aus Unna und Borken. Das Fahrzeug aus Borken kam erst im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass die in den Fahrzeugen befindlichen Personen allesamt eingeklemmt wurden. Sie mussten von der hinzugerufenen Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit und von hinzugerufenen Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Im Anschluss wurden 3 Personen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Dort wurde festgestellt, dass alle Personen bei dem Unfall nur leicht verletzt wurden. Das Fahrzeug des Münsteraners wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Diese bedeckten auf einer Länge von 300 Metern die Straße. Zum Zwecke der Bergung und Erstversorgung der verletzten Menschen und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Straße komplett gesperrt. Nach Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos und der Räumung der Fahrbahn von Trümmerteilen wurde die Straße um 14:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

