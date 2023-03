POL-RE: Marl/Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag kletterte ein unbekannter Einbrecher über ein offen stehendes Schlafzimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Milchpfad. Aus einer Kommode nahm er Schmuck und Bargeld mit. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111. Rückfragen bitte an: ...

