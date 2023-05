Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht am Trierer Ufer

Trier (ots)

Am 17.05.2023, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Zurmaiener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, auf Höhe des Stadions, ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin, die in einem dunklen Kombi unterwegs war, übersah beim Spurwechsel von der linken auf die rechte Fahrspur ein neben ihr fahrendes Fahrzeug. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin hielt mit ihrem Fahrzeug zunächst zwischen den beiden Fahrspuren an und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeitweise dürfte sich demnach ein kleiner Stau gebildet haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779 5210 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell