Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer.

Trier (ots)

Am Mittwoche, den 17. Mai, um 13:10 Uhr, ereignete sich in der Aulstraße in Trier- Feyen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Demnach befuhr ein Pkw von der Straße "Aus der Weismark" kommend die Aulstraße in Fahrtrichtung Konrad- Adenauer- Brücke. Der Fahrradfahrer fuhr parallel zu dem Pkw auf dem linken Gehweg. In Höhe der Einfahrt eines Hauses in der Aulstraße wollte der Pkw- Fahrer nach links auf das Grundstück abbiegen. Ein Pkw- Fahrer/ in, aus entgegengesetzter Richtung fahrend hielt an, um den Pkw nach links abbiegen zu lassen. Hierbei übersah der Pkw- Fahrer den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde dadurch leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt telefonisch in Verbindung zu setzen. Tel.: 0651/9779 1715 oder 0651/ 9779/ 5210

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell