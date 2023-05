Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Trier-Ruwer

Trier-Ruwer (ots)

In der Zeit zwischen dem 16.05.2023, 20:00 Uhr und 21.05.2023, 21:00 Uhr wurde in der Rheinstraße in Trier-Ruwer, ein weißer PKW, Mitsubishi Outlander, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein LKW im Lieferverkehr beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell