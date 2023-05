POL-PDTR: Diebstahl hochwertiger Fahrräder in Schweich

Trier (ots) - Am heutigen Dienstag den 16.05.2023 gegen 08:15 Uhr ereignete sich in der Luxemburger Straße (B 49) ein spektakulärer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Audi R8 befuhr die B 49 in Richtung Luxemburg. In einer leichten Linkskurve in Höhe Dehner Gartenzentrum verlor er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses brach nach links aus. Anschließend fuhr er über den Grünstreifen mittig der Fahrbahn, ...

