Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW-Alleinunfall mit leicht verletztem Fahrer

Bild-Infos

Download

Morbach-Gutenthal (ots)

Am 20.05.2023 ereignete sich gegen 7 Uhr morgens ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 20-jährige Fahrer eines Audi kam auf der B327 in der Nähe der Ortslage Gutenthal in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Leitplanke und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der Aufprall war so enorm, dass an dem Fahrzeug Totalschaden entstand. Im Gegensatz zu dem Fahrzeug hatte der junge Fahrer deutlich mehr Glück. Dieser konnte sich nahezu unverletzt selbst aus dem PKW befreien. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung erhärtete, wurde dem Fahrer zusätzlich eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der PKW musste mittels Kran geborgen werden. Dadurch kam es kurzzeitig zur Sperrung der Bundesstraße - zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell