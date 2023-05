Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Waldweiler (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 18.05.2023, auf Freitag, 19.05.2023, kam es in Waldweiler zu einem Sachbeschädigungsdelikt an einem PKW. Hier wurde, durch unbekannte Täter, der linke Außenspiegel des betreffenden PKWs, vermutlich mit dem beschuhten Fuß, abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000,- EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.

