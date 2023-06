Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Schlesierstraße;

Unfallzeit: 26.06.2023, 06.50 Uhr;

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montagmorgen in Legden einen Verkehrsunfall beobachtet hat. Der Radfahrer hatte eine Anwohnerin auf das Geschehen am Schlesierstraße angesprochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine Autofahrerin gegen 06.50 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt gefahren und hat dabei einen geparkten Wagen beschädigt. Obwohl der Hinweisgeber die Unfallverursacherin angesprochen habe, sei diese davongefahren, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet den Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell