Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadt aus - Zeugen gesucht

Schwalmtal (ots)

Am 12.06.2023 gaben sich auf der Gladbacher Straße in Schwalmtal bislang unbekannte Tatverdächtige als Mitarbeiter der Stadt Neuss aus. Eine dort wohnende 87-Jährige befand sich in ihrer Wohnung, als plötzlich zwei männliche Personen vor ihr standen und ihr sagten, dass sie die Wasserleitungen überprüfen müssten und ihr eine Visitenkarte der Stadt Neuss zeigten. Vermutlich gelangten die Unbekannten durch die offenstehende Terrassentüre in das Haus. Die Männer begingen unter dem Vorwand der zu prüfenden Wasserleitungen mehrere Wohnräume und verließen das Haus anschließend wieder. Im Nachgang stellte die 87-Jährige fest, dass ihr Bargeld entwendet wurde. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Einen der beiden Täter beschrieb sie wie folgt: Circa 50 Jahre alt, kurze Haare und trug eine lange blaue Hose. Zu dem anderen männlichen Tatverdächtigen konnte sie keine weiteren Angaben machen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugen. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM. (581)

