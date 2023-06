Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Verkehrsunfälle mit Beteiligung Radfahrender - alle vier leicht verletzten Personen benötigen keine ärztliche Behandlung vor Ort

Kreis Viersen: (ots)

Am gestrigen Dienstag nahm die Polizei Viersen vier Unfälle, jeweils mit Beteiligung von Radfahrenden im Kreisgebiet auf. Der erste Unfall ereignete sich um 10:30 Uhr auf der Straße Am Weiher in Willich. Eine 71-jährige Willicherin fuhr mit ihrem Rad auf der Karl-Gierlichs-Straße. Dem von rechtskommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 74-jährigen Willichers nahm sie an der Straße am Weiher die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Die Willicherin fiel zu Boden und verletzte sich dadurch leicht. Sie fuhr im Verlauf des Tages selbstständig in ein Krankenhaus. Zu einem weiteren Verkehrsunfall fuhr ein Streifenteam um 16:00 Uhr in Schwalmtal, dem dortigen Kreisverkehr zwischen der Roermonder Straße und Ungerather Straße. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal übersah eine bevorrechtigte Radfahrerin, 42-Jahre aus Schwalmtal, sodass es zur Kollision kam. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Um 17:00 kam es zu einem Unfall zwischen einem 14-jährigen Radfahrer aus Kempen und einer 67-jährigen Autofahrerin aus Grefrath an der Kreuzung Oedter Straße und Vorster Straße in Kempen. Die Autofahrerin fuhr den bevorrechtigten 14-Jährigen beim Abbiegen nach rechts in die Oedter Straße in Richtung Marie-Juchacz-Straße an. Dieser wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der letzte Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Radfahrerin war auf der Tönisvorster Straße in Viersen. Eine 41-jährige Viersenerin fuhr vom Tankstellengelände auf die Tönsivorster Straße. Dabei fuhr sie eine bevorrechtigte 51-jährige Grefratherin auf dem Radweg an. Die Grefratherin wurde leicht verletzt. Auch Sie benötigte keine ärztliche Behandlung vor Ort. /cb (579)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell